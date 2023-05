Lavori sulla rete idrica Traffico in viale dei Mille Divieti e doppio senso

Per lavori urgenti, con intervento dei tecnici di Acquedotto del Fiora, modifiche alla circolazione in viale dei Mille dove dalle ore 18 di ieri vi è divieto di transito. Garantiti ingressouscita varchi Ztl San Domenico e piazza Giacomo Matteotti, l’accesso all’ingresso al parcheggio Stadio e il capolinea bus di piazza Antonio Gramsci seguendo il percorso viale Vittorio Veneto, viale Cadorna, viale Rinaldo Franci, La Lizza, via Tozzi, viale Curtatone. All’intersezione viale dei Mille-viale Venticinque Aprile strada senza sfondo e istituzione temporanea di una rotatoria per l’inversione di marcia. In Piazza San Domenico, all’intersezione con viale Curtatone, per i veicoli in uscita dalla Ztl San Domenico obbligo di svolta a destra verso viale Curtatonevia Tozzi. Viale Luigi Cadorna, viale Rinaldo Franci, La Lizza, via Federigo Tozzi, viale Curtatone: doppio senso di circolazione.