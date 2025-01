Lavori sulla rete idrica in piazza del Campo. Oggi stop all’acqua

Lavori di AdF sulla rete idrica in Piazza del Campo. L’intervento, per 110mila euro, prevede, nel tratto di rete che va da vicolo dei Pollaioli fino a San Martino, la predisposizione di un bypass provvisorio a cui allacciare temporaneamente le utenze, la posa di 70 metri di nuova tubazione in ghisa e il rifacimento di tutti gli allacci. Per effettuare alcune operazioni non possibili a flusso aperto, è programmata per oggi dalle 8.30 alle 13.30 una temporanea sospensione dell’erogazione di acqua alle utenze in Piazza del Campo e vie limitrofe. Il flusso tornerà regolare intorno alle 13.30.