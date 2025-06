Lavori su scambi e binari. Quattro giorni di disagi per chi viaggia in treno

Modifiche alla circolazione dei treni della linea Regionale tra Siena e Empoli, per consentire interventi infrastrutturali a Castellina in Chianti-Monteriggioni (ovvero, Castellina Scalo). Oggi e poi anche nei giorni di mercoledì 4, giovedì 5, e domenica 8 giugno, sulla linea Siena-Empoli, nella fascia oraria che va dalle 11 alle 14 la circolazione ferroviaria tra Siena e Poggibonsi (nella foto la stazione) sarà sospesa. E’ quanto affermano Rete ferroviaria Italiana e Trenitalia, illustrando le temporanee novità e le modifiche da qui ai prossimi giorni dovute agli interventi infrastrutturali programmati per questa parte iniziale del mese. Operazioni che dunque interessano da vicino anche la Valdelsa. Non sono da escludere, insomma, problemi e disagi per quanti si metteranno in viaggio, si parli di lavoratori, studenti o turisti, nelle giornate nelle quali è previsto lo stop alla circolazione. Una interruzione limitata alle fasce orarie indicate nella comunicazione ufficiale a cura degli enti. Rete ferroviaria italiana si occupa della gestione dell’infrastruttura, Trenitalia del trasporto dei passeggeri. "Previsto ove possibile – si fa sapere – un servizio con corse bus tra le due località con alcune fermate intermedie a Badesse e Castellina. I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio". Altri consigli e accorgimenti messi in evidenza da Rfi e Trenitalia a beneficio dei passeggeri: "Sui bus non è ammesso il trasporto delle biciclette e non è consentito il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida". Si aggiunge, inoltre, che in presenza della variazione dovuta allo stop fissato per la giornata odierna e per il 4, 5 e 8 giugno, "i canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario dei bus".

Infine sono ricordate le modalità per reperire ulteriori indicazioni in proposito: "È possibile trovare informazioni di dettaglio su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia", conclude la nota ufficiale diffusa ieri.

Paolo Bartalini