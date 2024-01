Lavori in strada, cambia la viabilità

Al via i lavori per l’effettuazione di interventi di regimazione delle acque bianche a Taverne d’Arbia, in particolare per la messa in sicurezza di strada delle Ropole. Il cantiere, finanziato con fondi NextGeneration Eu del Pnrr e la cui partenza è in programma lunedì 8, prevede l’effettuazione di un nuovo tratto fognario per un investimento complessivo di 316mila euro. I lavori sono stati divisi in tre fasi. Per ogni fase saranno di volta in volta comunicate specifiche richieste al fine di regolamentare nel migliore dei modi la circolazione veicolare della zona. Per la prima fase dalle 9 di lunedì 8 alle 17 di venerdì 16 febbraio saranno attuate norme temporanee di circolazione: in strada delle Ropole (porzione della rotatoria di confluenza con via Aldobrandino degli Aldobrandeschi e via Principale) con divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata; per i mezzi in transito nel senso discendente è in programma senso unico alternato regolato con semaforo. Nella bretella di raccordo verso via Aldobrandino degli Aldobrandeschi, divieto di transito. In via Principale senso unico alternato regolato con semaforo. Nella porzione di strada attigua agli impianti sportivi è previsto divieto di transito.