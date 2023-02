Lavori di asfaltatura in viale Europa Il traffico ’impazzisce’ per ore

Traffico bloccato per ore nella parte sud della città a causa dei lavori di asfaltatura nella zona del Ruffolo e dei Due Ponti. A creare disagi alla viabilità, il senso unico alternato necessario alla stesura del nuovo manto stradale connesso agli interventi per la realizzazione della rotatoria in viale Europa. I cantieri del Comune sono aperti da circa due mesi, ma i disagi si sono fatti sentire solo nella giornata di ieri. Numerosi gli automobilisti rimasti bloccati in lunghe file che dalla zona dei lavori sono arrivate fino a metà di viale Sardegna. Tante le proteste, anche via social, di chi è stato costretto a raggiungere il posto di lavoro con notevole ritardo.

L’intersezione tra la ex strada statale 73 ‘Levante’ e viale Europa, una volta completata, è comunque destinata a risolvere proprio i problemi del traffico nella zona. Per questo nelle settimane passate è stata oggetto di sopralluogo da parte del sindaco Luigi De Mossi, che sul progetto ha voluto investire circa 700mila euro. "La zona è interessata dai flussi di traffico in entrate e in uscita dal centro storico, oltre che da quelli per la zona commerciale di viale Europa. La rotatoria permettere di aumentare la sicurezza e migliorerà la viabilità – aveva sottolineato De Mossi –: questo cantiere si inserisce in un’opera di riqualificazione globale con quello futuro relativo alla zona di viale Toselli e con il ‘lotto zero’ della Due Ponti. Il cantiere si concluderà entro giugno".

Entrando nel dettaglio, l’intervento ha la finalità di aumentare la sicurezza stradale e migliorare la viabilità trasformando l’attuale intersezione a raso tra viale Europa e la 73 in una rotatoria. Per garantire il suo posizionamento ’in asse’ con l’attuale tracciato della Levante è prevista la costruzione di una grande opera di sostegno per la scarpata sul lato est. Prevista anche la riorganizzazione delle due aree di sosta esistenti (45 posti auto, 10 moto e 10 biciclette), la creazione di aree alberate, la messa in sicurezza della fermata dei bus in direzione Sud e la ricucitura del percorso pedonale dai Due Ponti in viale Europa.

C.B.