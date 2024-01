Lavori all’illuminazione del campo-scuola. Disagi in settimana

Il Comune fa sapere che sono partiti lunedì scorso 8 gennaio e sono tuttora in corso alcuni lavori per la realizzazione della nuova illuminazione del campo scuola ’Renzo Corsi’ in viale Avignone a Siena. Sono possibili dunque disagi per gli utenti: nei prossimi giorni, fino alla conclusione della settimana, è possibile che le torri faro non siano perfettamente attive. "Sarà comunque garantita - assicura Palazzo Pubblico – la funzionalità almeno di una torre, in modo da limitare al massimo i disagi per gli utilizzatori dell’impianto". Sempre il Comune assicura anche che "l’intervento sarà ultimato nel più breve tempo possibile".