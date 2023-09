Lavori alla pista ciclabile

Manutenzione straordinaria del tratto di pista ciclabile Poggibonsi-Staggia Senese. Tratto che inizia dalla Magione per poi costeggiare la zona di Bellavista per concludersi a Staggia Senese, seguendo il percorso del fiume Elsa interamente nel comune di Poggibonsi. Operazione da 30mila euro che sarà avviato entro i prossimi dieci giorni. E’ quanto previsto dalla Provincia di Siena per una lunghezza di 7,120 chilometri, rifinita in parte ad asfalto ed in parte a macadam. "Il percorso sarà sistemato con lavori sia alla pavimentazione, laddove necessario, sia sulla vegetazione – dice il presidente David Bussagli – in un intervento straordinario e necessario per superare le criticità e restituire ai tanti fruitori e appassionati la pista ciclopedonale interamente sistemata". Gli interventi di manutenzione straordinaria previsti riguarderanno l’intero tratto della pista ciclabile e comporteranno il taglio di erbe ed essenze arbustive infestanti, il taglio di piante potenzialmente pericolose.

Sarà ripristinato un tratto di pavimentazione a macadam, danneggiato dalle ultime esondazioni dell’Elsa, riportando il materiale dilavato dalle acque e riformando il piano viabile.