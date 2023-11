Lavoratori in part time ciclico verticale. Domande di indennità

Dal 13 novembre al 15 dicembre potrà essere presentata all’Inps la domanda di riconoscimento dell’indennità di 550 euro per i lavoratori in part time con una sospensione ciclica dell’attività di almeno un mese continuativo e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. La disposizione riguarda i ’lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati, dovuti alla sospensione ciclica della prestazione lavorativa’. Il lavoratore che ne fa richiesta non deve essere percettore di NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego), né essere titolare di un trattamento pensionistico diretto. E, alla data di presentazione della domanda, non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente. Le domande al Patronato Inca Cgil vanno presentate entro il 15 dicembre.