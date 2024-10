Lavoratori del Comune. Intervento della Cisl

"Un’intesa che è frutto del lavoro dell’anno 2023, in cui furono salvaguardate progressioni e produttività dei lavoratori. A quel tavolo partecipò soltanto la Cisl". Così si esprime l’organizzazione sindacale Cisl Fp Siena, a proposito della questione, che va avanti da ormai da tempo e che tuttora rimane in primo piano, dell’accordo integrativo che riguarda il personale attivo nei differenti settori del Comune di Poggibonsi. Nei giorni scorsi l’intervento di Funzione pubblica Cgil, per manifestare la propria soddisfazione in merito alla chiusura del nuovo accordo integrativo ("grazie alla Rappresentanza sindacale unitaria e alla Fp Cgil, oltre agli indirizzi negoziali della nuova amministrazione comunale", aveva sottolineato in sintesi la sigla sindacale Cgil). Adesso a stretto giro è invece la Cisl Fp a esprimere il proprio punto di vista e a "precisare che l’accordo è il risultato di un lungo lavoro svolto durante tutto l’anno 2023, quando la sola Cisl si è presentata al tavolo per la firma, salvaguardando istituti quali le progressioni e la produttività per i lavoratori del Comune di Poggibonsi". La nota dell’organizzazione sindacale Cisl Fp prosegue in questi termini: "Vorremmo pertanto ricordare che a oggi la conclusione dell’attuale accordo non è determinata da una sola sigla - si legge ancora nella nota diffusa a cura di Cisl Fp Siena - ma è il risultato finale della pre-intesa firmata dieci mesi or sono, nel dicembre del 2023. Rimaniamo in attesa di sottoscrivere l’accordo definitivo - come conclude il comunicato dell’organizzazione sindacale - aspettando il mandato conclusivo dei lavoratori in assemblea". È quanto rimarca dunque la Cisl Fp Siena, a proposito dell’accordo integrativo che interessa da vicino i dipendenti del Comune di Poggibonsi.