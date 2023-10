L’avanguardia di Teatro Sotterraneo ’L’angelo della storia’ al Politeama

Quando si parla di teatro e ricerca non si può non pensare alla Compagnia fiorentina Teatro Sotterraneo che oggi alle 21 al Politeama di Poggibonsi mette in scena ’L’angelo della Storia’, vincitore del prestigioso premio Ubu come migliore spettacolo teatrale del 2022. Una proposta intelligente e ironica ispirata all’opera del filosofo Walter Benjamin. Nel suo ultimo lavoro Benjamin descrive un angelo che vola con lo sguardo rivolto al passato, dando le spalle al futuro: le macerie di edifici e ideologie si accumulano davanti ai suoi occhi e l’angelo vorrebbe fermarsi a ricomporre i detriti, ma la tempesta del progresso lo trascina inesorabilmente in avanti. Per quanto l’angelo osservi il susseguirsi degli eventi e cerchi di resistere alla tempesta, non può fermarsi e intervenire, non può rincollare i pezzi e rifondare una realtà condivisa, non può fare assolutamente nulla per aiutarci. Quale altro essere senziente potrebbe provare a ricomporre l’infranto, smontare le narrazioni e, volando o meno, finalmente girarsi per proiettare lo sguardo in avanti? Ideazione e regia Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa. In scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini. Scrittura Daniele Villa. Luci Marco Santambrogio, costumi Ettore Lombardi, suoni Simone Arganini, montaggio danze Giulio Santolini, responsabile produzione Eleonora Cavallo, assistente produzione Daniele Pennati, responsabile amministrative Federica Giuliano. Sotterraneo si forma a Firenze nel 2005 come gruppo di ricerca teatrale composto da un nucleo autoriale fisso cui si affianca un cluster di collaboratori che variano a seconda dei progetti. Ogni lavoro del gruppo è una sonda lanciata a indagare le possibilità linguistiche del teatro, luogo a un tempo fisico e intellettuale, antico e irrimediabilmente contemporaneo. Con opere trasversali e stratificate nella ricerca su forme e contenuti, Sotterraneo si muove attraverso i formati, dallo spettacolo frontale al site-specific passando per la performance, focalizzando le contraddizioni e i coni d’ombra del presente, secondo un approccio avant-pop. Negli anni ha ricevuto alcuni tra i più importanti riconoscimenti teatrali a livello nazionale e internazionale. Biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro under 35, 7 euro studenti, in vendita alle casse del Teatro Politeama e su www.politeama.info. La data fa parte della rassegna Discipline(s) a cura di Fondazione Elsa con il Contributo Mic.

Fabrizio Calabrese