Laurea ad honorem a Mathis Wackernagel per l’impronta ecologica

Unisi conferirà il 21 marzo la laurea magistrale ad honorem in Ecotossicologia e sostenibilità ambientale a Mathis Wackernagel, co-ideatore del concetto di Impronta ecologica e co-fondatore di Global Footprint Network e della sua nota campagna annuale Earth Overshoot Day. La cerimonia si tiene nell’ambito della XII edizione del corso di Sostenibilità. Il professor Riccardo Paoletti, direttore Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente, leggerà la motivazione, cui seguirà la laudatio del professor Simone Bastianoni. Mathis Wackernagel terrà la lectio magistralis su ’How predictable is our future?’.