Laura Savelli è la responsabile. Il progetto ’Una scelta in Comune’

La dottoressa Laura Savelli ha lavorato come anestesista rianimatore nelle Terapie Intensive dal 1992, dopo aver acquisito anche la specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso. Dal 2013 è responsabile dell’UOSA Coordinamento Locale Donazione Organi e Tessuti. E’ referente dei percorsi di procurement sia per l’OTT, Organizzazione Toscana Trapianti, che per il Centro nazionale trapianti.

Promuove la formazione sia degli operatori sanitari all’interno dell’Azienda sia della cittadinanza, organizzando momenti di sensibilizzazione e confronto sulle tematiche donative.

Partecipa come docente ai programmi di formazione nazionali e regionali dell’OTT e della Scuola di specializzazione di Anestesia e Rianimazione dell’Università di Siena.

E’ responsabile del progetto regionale ’Una Scelta in Comune’ e collabora con ANCI Toscana per promuovere azioni di miglioramento all’interno delle anagrafi comunali. Da tre anni è tra le promotrici dell’evento ’Dona la vita con Aido’, meeting di informazione e divulgazione scientifica sulla donazione in cui i protagonisti, studenti e studentesse delle scuole superiori, partecipano a un contest culturale.

Il prossimo evento si terrà il 31 maggio nell’aula magna dell’Aou Senese e sarà presente anche il testimonial delle Scotte, Francesco Fiore, campione olimpico nel tennis per trapiantati.