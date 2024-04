L’attrice ’hot’ Martina Smeraldi scelta dalla Goliardia come madrina delle prossime Feriae Matricularum

I goliardi senesi si preparano per le Feriae Matricularum 2024, la settimana più importante dell’anno per gli studenti. Martedì 7 maggio l’apertura con la sfilata delle macchine, mercoledì alle 13 la tradizionale carciofata in Piazza Tolomei con la madrina. Da pochi giorni i goliardi hanno svelato che che quest’anno sarà Martina Smeraldi. Poi da giovedì a sabato tre serate con l’immancabile operetta, dal titolo ’Il Tarzan’, in scena al Teatro dei Rinnovati. Un viaggio nella giungla con particolare attenzione a scenografie e costumi. Un lavoro iniziato molti mesi fa, che a breve sarà svelato alla città. Grande la partecipazione degli studenti che hanno scritto il testo dell’operetta e che saranno sul palco per far divertire il pubblico.

"Le Feriae partiranno il 7 maggio con l’apertura in teatro e la sfilata della macchine. Poi mercoledì ci sarà la carciofata accompagnati dalla madrina Martina Smeraldi – spiega il Principe Matteo Cappelli, detto Anna –. Da giovedì focus sull’operetta, dal titolo ’Il Tarzan’. Sarà ambientata nella giungla, una cosa diversa dagli ultimi anni, dove si rappresentava soprattutto Siena. Noi partiremo proprio dalla giungla per arrivare in città. L’operetta ci ha impegnato tutto l’anno, un importante lavoro a livello scenografico e di costumi. Inoltre, tra le novità di quest’anno, vedremo debuttare sul palco diversi studenti giovani, c’è stato un vero cambio generazionale".

E ancora: "L’idea di questa operetta è nata già questa estate dagli studenti e dal regista, il Fresco, con la volontà di dare vita ad un tema classico, come veniva fatto una volta – aggiunge –. Abbiamo lavorato intensamente partendo subito ad ottobre con la scrittura. E’ importante che l’operetta sia scritta dagli studenti, deve essere la loro voce come sempre".

Un anno da Principe che vede il suo coronamento con la tradizionale settimana di Feriae, ma sono molti i momenti da ricordare in cui la Goliardia si è resa protagonista in città. "L’anno da Principe è volato, credo questo sia sinonimo di divertimento. Come dico sempre, è onere e onore, ma l’annata è venuta perfetta come volevo che fosse – è la conclusione –. Gli studenti si sono divertiti così come la città, sono contento. Adesso spero in un gran finale".

Veronica Costa