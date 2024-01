L’Associazione 1904 fa squadra con Siena Fc

L’Associazione Millenovecentoquattro ha incontrato Comune e Siena Fc. "La delegazione – si spiega –, composta da Francesca Guasparri, presidente, Gianni Vitti e Simone Bernini consiglieri, ha ricevuto l’invito formale dal sindaco Fabio, dal vicesindaco Capitani e dagli assessori Bianchini, Lorè e Pagni. L’Associazione ha espresso soddisfazione e gratitudine per il riconoscimento e l’opportunità di essere considerata supporter trust del Siena. I ringraziamenti vanno anche al Siena che ha accettato di collaborare per due progetti di sensibilizzazione dell’infanzia. L’Associazione ha presentato i requisiti, approvati dal sindaco, che guideranno l’attività: trasparenza, volontà di rappresentarsi come risorsa per l’istituzione e la società, partecipazione ai progetti condivisi, pareri sulla sostenibilità della progettualità della società. Evidenziato anche l’interesse a discutere sulle infrastrutture per allestire il settore giovanile.