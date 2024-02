L’assessore Magi "Siamo noi a metterci la faccia con i cittadini"

"Da anni è in corso una battaglia contro i rincari della tassa sui rifiuti, per questo durante l’assemblea di Ato ho votato contro la deliberazione che era stata proposta". Va dritta al punto l’assessore all’Ambiente del Comune di Siena, Barbara Magi, che racconta i retroscena dell’incontro: "Tra le varie delibere presentate a noi rappresentanti delle amministrazioni comunali c’era anche quella sui limiti agli aumenti della Tari. Di solito Arera segue i conteggi e Ato fa da tramite con il gestore unico, cioè Sei Toscana". E ancora: "Io sono arrivata da poco, ma in passato avevo chiesto ad Ato di contattare la Regione per porre un limite ai rincari della Tari, non sono arrivata a nulla. Ho anche cercato di parlare – continua Magi – con il presidente di Ato, che è il sindaco Ghinelli, ma invano. Quando in assemblea il Comune di Grosseto si è opposto alla delibera sugli aumenti, anche io ho votato ’no’".

I motivi sono chiari: "Certi aumenti non sono giustificati dai rincari dei costi energetici – sottolinea l’assessore di Siena –. Abbiamo fatto un fronte comune con Grosseto, Capolona e altre realtà, quindi la delibera è stata ritirata. Se invece fosse stata bocciata, ci sarebbero stati problemi per l’emissione della Tari nei vari territori. A breve è quindi prevista una nuova assemblea".

Magi però non si ferma qui: "Il problema dei rincari è che non fanno piacere né alle amministrazioni comunali né ai cittadini che li subiscono. In verità, siamo tutti insoddisfatti della qualità del servizio che viene effettuato da Sei Toscana, perché salta spesso il ritiro dei sacchi dell’immondizia e ci sono sempre problemi e lamentele". Magi conclude: "Il fatto è che sono i Comuni a metterci la faccia quando i cittadini protestano, non certo Sei Toscana. Quindi come amministrazioni comunali intendiamo mantenere il punto anche nella prossima riunione".

Cristina Belvedere