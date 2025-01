L’assessore Barbi: "Iniziativa sulla sicurezza, un aiuto per i cittadini"

Proseguono gli incontri sulla sicurezza organizzati da Spi Cgil di Montepulciano, Chianciano Terme e Pienza, in collaborazione con la Questura di Siena, Federconsumatori e le associazioni Auser locali, con il patrocinio del Comune di Montepulciano.

Prossima iniziativa venerdì 24 dalle 15, al Centro Auser “Il Crivello” ad Acquaviva; lunedì 27, dalle 15, al Centro sociale Auser, a S.Albino; giovedì 30, dalle 15, al Circolo Arci a Valiano; venerdì 14 febbraio, dalle 15, nella sala polivalente degli ex Macelli a Montepulciano; mercoledì 19 febbraio, dalle 15, al Centro civico di Montepulciano Stazione.

"In un momento come quello attuale, in cui la sicurezza è un tema molto sentito – commenta l’assessora alle politiche sociali e alla partecipazione Angela Barbi (nella foto) – il Comune condivide e sostiene questa iniziativa, che potrà fornire utili consigli ai cittadini di tutto il territorio. Si ringraziano gli organizzatori e i soggetti coinvolti per la disponibilità e la sensibilità in materia".