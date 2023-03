L’assessore Albino Colella "Un patrimonio di eventi"

"Ho lavorato a capo basso ogni giorno per regalare alla città tanti momenti emozionanti. Vorrei che il mio mandato venisse ricordato per le cose fatte, e sono state tante". L’assessore alla Cultura, Pasquale Colella chiude il suo mandato ricordandosi quanto fatto, ma presentando anche un calendario ricco di eventi. Saranno tante, infatti, le novità e gli appuntamenti culturali in programma per i prossimi mesi. Dal teatro, alla letteratura, la musica, fino alla mostra personale diffusa ‘I Visionari’ di Emanuele Giannelli.

"Dal 7 aprile al 16 giugno ospiteremo una grande mostra – annuncia l’assessore – composta da opere e installazioni monumentali che popoleranno il centro. Portiamo a Siena uno degli artisti italiani più acclamati e conosciuti".

Una mostra suggestiva che si pone come obiettivo valorizzare un punto di vista divergente sulle cose di tutti i giorni. Ma se si guarda al passato per Colella la mostra più emozionante è stata ‘Dame, cavalieri e nobili destrieri’ di Marco Lodola. "Mi ha colpito la sua capacità di far dialogare forme così effervescenti con una città così medievale. È stato un dialogo perfetto", spiega Colella che lascia alla prossima amministrazione "tanti progetti in cantiere e anche l’esempio di come si lavora per il bene della città": "Ho dedicato anima e corpo e tante cose mi hanno riempito di orgoglio, come la riuscita dell’ultimo dell’anno o la fortuna di aver convinto Uto Ughi a fare il direttore artistico di ’Micat In Vertice’ – sottolinea –. Sono molto soddisfatto, per questo auspico che il prossimo assessore abbia la stessa voglia di fare, che ho avuto io".

Un bilancio, dunque, positivo, ma il calendario di appuntamenti non è finito. "C’è ancora tanto da vedere – annuncia il titolare della delega alla Cultura – partendo dall’inaugurazione della mostra il 7 aprile, ma anche dalle ultime date della stagione teatrale, arricchita da un fuori programma, ovvero lo spettacolo dedicato a Falcone e Borsellino ‘L’ultima estate’, vincitore di Inbox 2022 a cura del Teatro Metastasio. Torna inoltre, per la terza volta a Siena, la maratona dantesca ’100 Canti’, grazie alla collaborazione con l’associazione Culter. Sarà un’edizione tutta speciale – è la conclusione – che si svolgerà dentro Palazzo Pubblico domenica 16 aprile".

Simona Sassetti