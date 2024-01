L’assemblea del Pd è il 22 gennaio. Susanna Cenni candidata sindaco

Il 22 gennaio sapremo chi sarà il candidato a sindaco di Poggibonsi del centrosinistra alle amministrative di giugno. In quella data, infatti, è in programma l’assemblea del Pd in cui i presenti sceglieranno per alzata di mano il nome del candidato. Anzi: della candidata, visto che quasi sicuramente si tratterà dell’ex parlamentare Susanna Cenni, data per favoritissima da più parti su l’altra pretendente, Susanna Salvadori, attuale assessore della Giunta Bussagli. Alla Cenni, come previsto dallo statuto del partito, basterà il consenso dell’80% più uno dei partecipanti all’assemblea per vincere definitivamente la concorrenza dell’altra Susanna, che per mesi l’ha appaiata e in qualche momento persino superata nei pronostici. Il gran giorno, insomma, in casa del Pd, sarà tra una settimana esatta. L’ufficialità magari arriverà un paio di giorni dopo, ma quella sera sarà deciso il nome del candidato che, salvo imprevisti, in politica sempre possibili, dovrebbe essere appunto quello di Cenni, figura con un curriculum prestigioso, esperienza, capacità. E come tale con tutti i requisiti per fare bene il sindaco nel comune con più abitanti della provincia, dopo quello di Siena. I giovani del Partito Democratico avrebbero tuttavia preferito un candidato sindaco della loro generazione, come del resto hanno ribadito più volte. Una posizione che avrebbe creato qualche divisione nelle file del partito. Tutto tace, o sembra tacere, invece, nel centrodestra. E’ certo che anche in questi giorni è un susseguirsi di incontri e confronti, ma poco o nulla traspare. Il nome che continua a circolare con più insistenza è ancora quello di Manfredi Biotti, coordinatore di Fratelli d’Italia, giovane avvocato in politica già da alcuni anni. Un nome che sarebbe gradito al parlamentare di FdI Francesco Michelotti, la cui opinione, per tutta una serie di motivi, conterà molto nella scelta del candidato.

Grandi manovre anche tra i ranghi di Italia Viva e Azione Poggibonsi, che stanno osservando con particolare attenzione gli scenari. Il coordinamento provinciale del partito di Renzi, riunitosi qualche giorno fa, ha convenuto di esprimersi su eventuali alleanze soltanto quando il Pd avrà ufficializzato il nome del candidato. Insomma: diteci chi sarà e poi vi diremo se lo appoggeremo o meno. Lo stesso farà il partito di Calenda. Come dire, dunque, che non resta che aspettare l’assemblea del Pd. Fermo restando che il centrodestra non giochi d’anticipo e annunci il suo candidato prima del 22. Ma è poco probabile.