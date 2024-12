L’Asilo monumento spegne 100 candeline: "Un luogo della memoria e del futuro"

Un’occasione di festa con cento candeline e tanti bambini gioiosi. Ieri il culmine delle celebrazioni per il primo secolo di vita dell’Asilo Monumento, un’occasione per rendere omaggio alla "passione straordinaria di chi quotidianamente si dà da fare per crescere questi piccoli cittadini e costruire relazioni. Questo è un luogo della memoria e del futuro", ha detto il sindaco Nicoletta Fabio. L’assessore all’istruzione Lorenzo Lorè ha ringraziato gli uffici "che hanno dato vita a un’organizzazione capillare insieme a tutto il personale, per due mesi di eventi che hanno messo al centro chi da cento anni si dedica alla cura dei bambini. Questa è una festa per tutta la città". A nome delle educatrici ha parlato Giulia Vanni, sottolineando la "passione che viene dalle colleghe del passato, ci unisce adesso e speriamo di trasmettere per il futuro, sempre con l’obiettivo della ricerca del benessere del bambino". Il dirigente Francesco Ghelardi ha ringraziato il personale per la "passione e professionalità", la responsabile del servizio istruzione Erminia Ficorilli ha sottolineato che "per fare buona educazione servono una comunità che sostiene l’attività e un’alleanza con le famiglie".