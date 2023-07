L’artista Massimo Lippi ambasciatore di pace Le sculture a Yerevan

Sabato 15 Luglio a Yerevan, capitale dell’Armenia, si è inaugurato il Simposio Internazionale di scultura per La Pace. Gli ideatori sono gli artisti Vighen Avetis e Massimo Lippi che in Armenia ha molte opere monumentali e che ora inaugura il Tavolo della Pace. La cerimonia d’apertura in un giardino pieno di sole e gremito di tante persone in festa, alla presenza del Ministro Narek Mkrtcyan, del vicepresidente della regione del Parakar, Gor Sariberyan, e dell’Ambasciatore italiano in Armenia, Alfonso Di Rosa. Il Cardinale Augusto Paolo Lojudice e il sindaco Nicoletta Fabio hanno inviato e un augurio per la buona riuscita di questa missione di pace. Il Comune di Carrara, città gemellata con Yerevan, ha donato, insieme alla Cooperativa delle Cave Gioia, dieci blocchi di marmo, tra cui il monumentale blocco di otto tonnellate sul quale il maestro senese scolpirà il tavolo della Pace.