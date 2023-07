L’arte va in panchina con disegni di Caterina "Così abbellisco la città colorando i suoi spazi"

di Massimo Biliorsi

Ha disseminato la città di colori e bellezza attraverso una sua particolare interpretazione delle panchine: ma per Caterina Manganelli questa è solo la punta di un iceberg di una illustratrice che si sta facendo strada in questo difficile settore. Ma sempre con garbo e modestia. Il suo talento è innegabile e ci spinge a chiederle del percorso già interpreso, magari cominciando proprio da queste originali panchine. Ed ha un originale approccio che condivide perfettamente la fantasia con la realtà. Appassionata della sua cfittà ma ovviamente con lo sguardo diretto al mondo.

"Ho realizzato, in collaborazione con il Comune di Siena - ci dice Caterina - un progetto per la decorazione di alcune panchine della città insieme alle scuole elementari Saffi e Tozzi. Insieme ai ragazzi delle classi quarte e quinte abbiamo decorato le panchine ognuna con un tema diverso scelto dai ragazzi.

Con gli alunni della Tozzi abbiamo colorato le panchine nel parco vicino alla scuola, mentre con gli studenti della Saffi abbiamo decorato le panchine a Sant’Agostino, fuori porta San Marco e nel parco dell’Oliveta".

I tuoi esordi a quando risalgono?

"Ho sempre disegnato e man mano che crescevo la passione per il disegno cresceva con me, ma è stato durante il periodo dell’Università che ho iniziato a capire che volevo fare l’illustratrice come lavoro. Nel 2022 ho pubblicato il mio primo libro ’Gli occhiali da sogno’ per Edizioni Sonda. Da lì poi ho pubblicato altri libri e collaborato con altre realtà. ".

Se dovessi definire il tuo stile?

"Io mi occupo principalmente di libri per bambini e ragazzi, quindi il mio stile è molto legato a quel mondo e a quell’immaginario".

Quali i tuoi disegni-opere a cui sei più legata?

"La serie di illustrazioni intitolata ’Oltre Siena’ che ho realizzato per la mostra ’Arte nelle teche’ è la serie a cui sono più legata. Racconta il mio rapporto con Siena. Attraverso queste illustrazioni, ho cercato di rappresentare in modo onesto i miei sentimenti nei confronti di Siena, comprese le sfumature positive e negative".

Cosa stai facendo adesso?

"Adesso sto lavorando alla realizzazione di nuovi libri, uno che uscirà presto realizzato con la casa editrice senese SeiperSei. Il mio obiettivo principale è quello di riuscire a fare questo lavoro per sempre. Ho l’impressione - conclude Caterina Manganelli - che i lavori creativi non siano ancora considerati dei veri lavori ma spero che le cose cambino presto. Per i miei progetti futuri vorrei pubblicare un libro come autrice completa, occuparmi sia della scrittura che delle illustrazioni di un libro, inoltre vorrei avvicinarmi al mondo dei murales".