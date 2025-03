L’arte senese a Londra: "Ancora protagonisti a livello internazionale"

"Come già avvenuto a New York, questo evento è la dimostrazione di come Siena possa e debba essere protagonista a livello internazionale. Il networking è la chiave per attrarre nuovi investimenti e sviluppare nuove opportunità". Vanna Giunti, assessore al turismo del Comune, è reduce da una delle iniziative che a Londra accompagnano ’Siena. The rise of painting’, la mostra che sta incantando la National Gallery, dopo il Metropolitan Museum di New York.

Due tra i più rilevanti musei del mondo che hanno accolto le meraviglie dell’arte senese. Nei giorni scorsi, la capitale britannica ha ospitato un appuntamento unico nel suo genere in un luogo simbolo dell’incontro tra intellettuali, artisti e imprenditori: il ristorante Villa Geggiano di Andrea Bianchi Bandinelli, esponente di una storica famiglia senese e partner dell’iniziativa.

"L’obiettivo degli operatori del territorio, volontari dell’associazione DMO Terre di Siena – afferma la presidente Serena Bianciardi – è quello di accrescere il valore del nostro brand, rendendolo sempre più riconoscibile nei circuiti internazionali. Il pubblico e il privato, unendo le forze, possono realmente elevare l’offerta turistica senese e far emergere le sue unicità. Per questo motivo, la collaborazione con il Comune di Siena è cruciale per favorire una crescita economica sostenibile e rafforzare il tessuto imprenditoriale cittadino".

"Continueremo a lavorare in sinergia – ha aggiunto l’assessore Giunti – con gli operatori privati e istituzionali per rafforzare la presenza di Siena sui mercati esteri e valorizzare il nostro straordinario patrimonio culturale e turistico".

Durante la serata, a partire dalla tradizione artistica del Trecento senese, si è sviluppato un confronto costruttivo sul futuro dei rapporti tra Siena e Londra, grazie ai contributi di esperti italiani e inglesi, tra cui: Roberto Bechi, guida turistica tour operator e produttore documentari; sir Timothy Ackroyd, attore e scrittore; Massimo Modoni, baritono; Alessandra Gennaro, food blogger; Ambro Ianeselli, imprenditore nel settore della ristorazione; Marco Camisani Calzolari, imprenditore e docente universitario; Andrea Bianchi Bandinelli, padrone di casa e promotore dell’incontro.