L’arte contemporanea sbarca agli Uffizi con un’anima senese

Ha un’anima senese la mostra LAND IN LAND OUT, in corso alle Gallerie degli Uffizi e che per la prima volta fa entrare una collettiva di arte contemporanea all’interno del percorso museale. È senese, infatti, Serena Fineschi - artista in mostra, nonché ideatrice e curatrice del progetto (insieme ad Alessandro Scarabello e Laura Viale); e sono senesi molte delle competenzecoinvolte, dalla società di comunicazione IDEM ADV che si è occupata dell’impianto grafico delle mostra, alla Farmobili di Monteroni d’Arbia che ha realizzato l’allestimento, su disegni dello Studio Milani.