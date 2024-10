L’arte come non si è mai vista: "Sguardo base" alle Papesse

Si apre oggi con due tour guidati, alle 10 e alle 11, il programma di eventi proposti da Opera Laboratori al Palazzo delle Papesse. Nel pomeriggio, alle 15, spazio a ‘Sguardo base’ pensato per accendere la curiosità nei visitatori in dialogo con le opere di Julio Le Parc, l’artista argentino che rimarrà esposto fino al 16 marzo. Seguirà il laboratorio ‘Potevi farlo anche tu?’, che accompagnerà i partecipanti a una lettura critica, e personale, delle opere esposte, per "acquisire consapevolezza sulla poetica e sul progetto dell’autore – spiegano gli organizzatori – con l’obiettivo di fornire delle chiavi di lettura per approcciare il mondo dell’arte contemporanea". La programmazione proseguirà con altri appuntamenti per tutto il mese e anche per il prossimo. In queste giornate, oltre alle visite guidate e a ‘Sguardo base’, si alterneranno altre iniziative. Domenica 27 alle 16 ‘Passeggiando sotto traccia’, una sorta di passeggiata dadaista che avrà inizio fuori da Palazzo delle Papesse alla ricerca di tracce nascoste di arte e proseguirà all’interno delle sale dello storico edificio. Sabato 2 novembre il ‘Corso di disegno", rivolto anche e soprattutto a chi crede di non essere in possesso di particolari doti manuali. Venerdì 8 novembre ‘Pimp my bag’, un laboratorio che permetterà di personalizzare la propria shopping bag nel Papesse Lab con materiali e tecniche diverse. Sabato 16 novembre sarà riproposto il laboratorio ‘Potevi farlo anche tu?’.

Domenica 24 novembre sarà riproposto iil laboratorio ‘Passeggiando sotto traccia’. Venerdì 29 novembre alle 16 sarà riposto il ‘Corso di disegno’. Per tutte queste attività, i possessori della Tessera del Curioso, oltre all’accesso gratuito, potranno usufruire dello sconto del 10 per cento. Questa tessera, un’iniziativa rivolta prima di tutto ai senesi, per invitarli a fare delle Papesse un luogo di frequentazione abituale, è una card che avrà validità di un anno (a partire dal giorno del primo accesso) e che garantirà una serie di opportunità. Oltre agli accessi illimitati al Palazzo delle Papesse, anche agevolazioni come gli sconti per il bookshop e per la caffetteria, una newsletter con anteprime delle prossime esposizioni e iniziative (la prossima mostra sarà dedicata a Hugo Pratt), inviti per eventi speciali e proposte di visite guidate, il beneficio della classica preview, per accedere alle prossime mostre in anteprima rispetto al resto del pubblico, e ovviamente uno sconto sui laboratori che saranno proposti nei prossimi mesi.

Riccardo Bruni