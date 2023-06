Lars Rock guarda lontano Apre con la band irlandese

Saranno gli irlandesi ’And So I Watch You from Afar’ la band di punta della serata di apertura dell’edizione 2023 del Lars Rock Fest, a Chiusi dal 7 al 9 luglio. Sul palco prima di loro saliranno la band bolognese dei Leatherette e i Wake up in the cosmos, che segnano la collaborazione con il concorso nazionale Rock Contest di Controradio. Saranno invece i tedeschi ’The Notwist’ il piatto forte della seconda serata, che si aprirà con il duo londinese ’Scrounge’ e gli austriaci ’Molly’.

Si completa così il cartellone della decima edizione del festival di musica rock indipendente che come già anticipato nei giorni scorsi si concluderà domenica 9 luglio con i concerti di ’The Brian Jonestown Massacre’ e, prima, ’Moonwalks’. Tutto pronto, quindi, per la tre giorni ai Giardini Pubblici, la manifestazione che Rolling Stone Italia ha inserito nella lista dei migliori festival italiani. Una rassegna ormai punto fisso dell’estate sul territorio senese, che conferma anche in questa edizione l’ingresso gratuito per tutti. Grazie al supporto di un gruppo di oltre centocinquanta volontari, quella che l’associazione GEC - Gruppo Effetti Collaterali promuove e organizza è una manifestazione che guarda da sempre al mondo delle produzioni indipendenti, affiancando ai concerti tante altre attività con le quali va a costruire una comunità che condivide passioni e sensibilità.

"La decima edizione del Lars Rock Fest – annunciano gli organizzatori – sarà completata da numerosi eventi paralleli che accompagneranno la manifestazione, come Open Book, un’occasione imperdibile per toccare con mano pubblicazioni di grande qualità e avvicinarsi al mondo visionario, libero e creativo dell’editoria indipendente, o il Mercatino del Disco dove i collezionisti, appassionati e curiosi potranno trovare CD, vinili, gadget e memorabilia negli stand di espositori da tutta Italia. Da segnalare anche ’Simpatia per il Diavolo’, la call for artist in collaborazione con il Comune di Chiusi e Becoming X Art+Sound Collective, un evento dedicato a tutti gli artisti e le artiste nel settore della grafica, foto, disegno e illustrazione".

Riccardo Bruni