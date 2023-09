L’Aquila ha celebrato l’ultimo giro in città

Con il giro di onoranze alle consorelle della Contrada dell’Aquila, si è chiusa come da tradizionale la stagione delle feste titolari. Restano da celebrare i festeggiamenti ufficiali per le vittorie di Selva e Oca, ma quello è un altro capitolo. L’Aquila ha concluso ieri sera il giro con il rientro e con la cena, sabato la festa titolare in onore del Santissimo nome di Maria Vergine. Nello stesso giorno, oltre al rito del battesimo contradaiolo, si erano svolte le cerimonie dei sedicenni e dei diplomati e la consegna delle borse di studio intitolate a Nonno Alto e Roberto Ricci.

Ieri, così, l’ultima comparsa ha sfilato nel 2023 per le vie della città.