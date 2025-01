’L’anno che verra’,. Emma Del Toro sul palco

Tra chi, e sono tanti, il passaggio tra 2024 e 2025 ha deciso di ’gustarselo’ in casa, l’attesa ha trovato un valido alleato nella televisione, tra musica e festeggiamenti da vivere sul piccolo schermo. ’L’anno che verrà’ in diretta su Rai 1 è stata la trasmissione più seguita e sul palco di Reggio Calabria si sono alternati tanti artisti famosi. Uno spettacolo, condotto da Marco Liorni, che ha visto protagonista assoluto anche il corpo di ballo che ha accompagnato tante esibizioni di cantanti e musicisti. A ballare con la sua consueta energia e passione anche Emma Del Toro, la giovane ballerina di Torrita di Siena che ha ormai una lunga esperienza in fatto di presenze importanti nel mondo dello spettacolo. Emma è stata inquadrata più volte e sicuramente avrà trovato il tifo dei tanti torritesi che la stimano e le vogliono bene. "Troppo bello" ci dice Emma che si è emozionata esibendosi davanti a un pubblico degno delle grandi occasioni, Reggio Calabria ha infatti regalato un colpo d’occhio notevole. Emma può quindi salutare un 2024 pieno di soddisfazioni personali per tuffarsi in un 2025 che si è aperto nel migliore dei modi.

L.S.