’L’anatra all’arancio’, un classico con Solfrizzi e Natoli mattatori

Un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. Ecco lo spettacolo teatrale ‘L’Anatra all’Arancia’, in programma domani alle 21 al Teatro del Popolo di Colle di Val D’Elsa. Di William Douglas Home e Marc-Gilbert Sauvajon, con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli e con Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo. Regia di Claudio Greg Gregori. L’appuntamento è in seno alla stagione congiunta 2024/2025 dei Teatri della Valdelsa.

Nello spettacolo ‘L’Anatra all’Arancia’ ogni mossa dei protagonisti ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia: in una parola all’Amore, poiché è di questo che si parla. Una coppia sposata da diversi anni finisce in crisi per colpa dalla personalità del marito, inaffidabile, incline al tradimento, alle bugie, all’infantilismo. Esasperata la moglie si innamora di un altro, l’opposto del marito, di animo nobile, gentile e attendibile. L’autore immagina che Gilbert e Lisa siano una coppia il cui ménage mostra ormai la corda, ma più che dal logorio della routine, è messo in crisi dall’atteggiamento del marito.

Si tratta di una commedia che ti afferra immediatamente e ti trascina nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi. La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene.

Per informazioni 0577 921105. Fabrizio Calabrese