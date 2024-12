L’Amiata investe sulle due ruote: "Iniziative per valorizzare le nostre bellezze naturali"

Si progetta un ulteriore sviluppo legato al mondo delle Bike sul monte Amiata. Sul tema c’è stata una tavola rotonda con i dirigenti dell’Unione dei Comuni, presente il direttore tecnico dell’evento Franco Rossi, il direttore del Parco nazionale museo delle miniere dell’Amiata, Daniele Rappuoli, i rappresentanti di diverse associazioni del territorio. Domenica prossima i contenuti del progetto verranno presentati on-line.

C’è attesa per la presentazione delle iniziative programmate che tendono a dare anche una risposta di carattere turistico. "Innanzi tutto – dice Monica Fanciulli presidente di Amiata Bike – ci sentiamo onorati di avere, come direttore tecnico, un persona così importante per il mondo del ciclismo internazionale come lo è Franco Rossi. L’associazione – ha aggiunto – è sostenuta da tutti i comuni dell’ambito turistico Amiata. Una forza, questa, che alimenta i nostri stimoli per far bene Non vediamo l’ora di svelare tutti i dettagli, e le sorprese, che abbiamo elaborato".

Questo progetto "è fondamentale per la promozione del territorio in tutte le sue sfaccettature e avrà un impatto significativo sulla comunità. È importante sottolineare – conclude la presidente Monica Fanciulli – che ogni dettaglio sarà curato con un forte focus sulla sostenibilità". "Amiata Bike – si legge ancora nella nota stampa – rappresenta un passo importante verso la valorizzazione delle bellezze naturali della nostra area, garantendo, al contempo, un approccio responsabile verso l’ambiente".