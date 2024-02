L’allarme passaporti è superato. Nel 2023 17mila documenti rilasciati

Grazie al grande impegno degli operatori e all’incremento delle risorse destinate a questo servizio, disposto dal questore Pietro Milone, sono stati ridotti i tempi di rilascio dei passaporti, nonostante il forte incremento delle richieste. Difatti, dopo l’emergenza pandemica, si è quasi triplicato il numero dei cittadini che si sono rivolti alla Questura di Siena per il rilascio di un titolo per l’espatrio.

Nel 2023 la Questura e i Commissariati di Chiusi e Poggibonsi, hanno rilasciato complessivamente circa 17mila passaporti, a fronte dei 7mila nel 2022 e dei 5mila circa nel 2021.

Il ciclo produttivo, grazie agli innovativi accorgimenti adottati, continua a mantenere tempi contenuti, in media 10-12 giorni, salvo situazioni emergenziali. Attualmente, il sistema degli appuntamenti, a disposizione degli utenti attraverso l’agenda passaporti consente attraverso le proprie credenziali SPID o C.I.E. di effettuare la prenotazione online entro una decina di giorni, e quindi di ricevere entro le successive due settimane il richiesto documento.

Per questo obiettivo, particolarmente apprezzato dal territorio, ove l’esigenza dei viaggi internazionali è fortemente diffusa, specie nei settori produttivi, si sono adottate efficaci misure organizzative. Le aperture straordinarie per il sabato mattina (gli ’open day’), gli sportelli dedicati a chi ha scarso approccio con il sistema digitale di prenotazione, gli sportelli pomeridiani straordinari per esigenze di collettività (viaggi di gruppo, istituti d’istruzione, ecc.), l’acquisizione di pratiche ’fuori agenda’ per circostanziate situazioni di urgenza sono state molto apprezzate. Inoltre è stato accolto favorevolmente lo ’Sportello Mobile Passaporti’, avviato prima della pandemia, con il contributo del Comune di Montalcino nell’ottica di una maggiore vicinanza della Polizia al cittadino. Dal febbraio 2020, è stata sperimentata l’apertura di uno sportello presso Il Comune di Montalcino, dove si recano periodicamente i poliziotti dell’Ufficio Passaporti, per accogliere le istanze dei cittadini di quell’area, i più distanti da Siena o dai commissariati di Pubblica Sicurezza. L’accesso allo sportello è possibile tramite prenotazione presso gli uffici anagrafe dei comuni del territorio.

Il 28 febbraio l’Ufficio Passaporti della Questura d Siena opererà un ’open day’ dove si potrà prenotare un appuntamento tramite l’agenda passaporti.