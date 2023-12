L’albero di Natale formato da 80 trattori

C’è chi l’albero di Natale lo sceglie naturale, chi artificiale o già ’innevato’ con tante luci a creare atmosfera nel salotto di casa o perché no, anche nelle vie e nelle piazze.

E poi c’è chi percorre una strada diversa, prendendo ispirazione da chi lo aveva già fatto altrove ma con uno spirito di condivisione e amicizia che ha generato qualcosa di mai visto da queste parti.

A Valiano, piccola ma unita frazione di Montepulciano, sabato scorso si è acceso l’albero di Natale formato da oltre 80 trattori, mezzi arrivati da un importante numero di comuni della zona, Valdichiana senese e aretina in primis ma anche Castiglione del Lago, come ci spiega Samuele Solfanelli che ha aiutato il babbo Massimo ha realizzare un progetto a cui teneva molto.

"Un successo che è andato oltre le nostre aspettative - spiega Samuele Solfanelli - il babbo ha dato il via alle luci ed è venuto fuori un bello spettacolo. Davvero tanta gente è venuta a vedere l’albero che si è illuminato in un campo e c’è stata anche una merenda per festeggiare l’evento".

L’idea, per il futuro, è quello di riproporre l’albero ma con un numero di trattori in grado di centrare il "record". L’opera ormai non si può più vedere dal vivo ma il video sta facendo il giro, passando da uno smartphone all’altro, riscuotendo tanti apprezzamenti.

L.S.