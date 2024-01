Morte di Laerte Mulinacci, lo shock di Siena. Il lutto della città e del mondo sportivo

Siena, 29 gennaio 2024 - "Un ragazzo bravo, dedito allo studio, appassionato contradaiolo, membro prezioso della nostra comunità, che non sarà mai dimenticato". Le parole di cordoglio sono del sindaco Nicoletta Fabio, uno dei moltissimi attestati tributati ieri a Laerte Mulinacci, tragicamente scomparso. Tra questi quello del Comitati Amici del Palio, che ricorda l’avvio di "un percorso di collaborazione per la stesura di una tesi di specializzazione che avrebbe avuto come argomento il nostro Progetto scuole".

Laerte Mulinacci allo stadio

Mulinacci ha trovato la morte a poche centinaia di metri da casa, in una strada che avrà percorso un milione di volte, appena fuori da porta Tufi e dalla sua Tartuca. A segnalare il corpo riverso a terra è stato un automobilista di passaggio. I sanitari dell’automedica del 118 dell’Asl Toscana sud est, intervenuta con l’ambulanza della Misericordia alle 3.23 di ieri mattina, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A compiere i rilievi i carabinieri, che vaglieranno le telecamere per cogliere elementi sulla dinamica. Il mezzo guidato da Mulinacci è uscito da porta Tufi e ha proseguito la sua corsa invadendo la carreggiata opposta, finendo tra il muro di cinta dell’ex ospedale Sclavo e quell’albero che porta appunto traccia evidente dello scontro fatale. A terra non sembrano esserci segni di frenata, tra le ipotesi c’è quella di un incidente autonomo.

Sul sito della Contrada della Tartuca, Matteo Pagliantini ha affidato alle lacrime e alle parole un commosso ricordo di ’Lae. L’omone’: "Ciao Omone, ci si vede su, se non è domani, sarà un altro giorno". In lutto tutto il mondo sportivo, a partire dal Siena Fc: "Il Siena Fc desidera esprimere il proprio cordoglio al presidente dei Fedelissimi Lorenzo Mulinacci e alla sua famiglia, per la scomparsa del figlio Laerte. Da parte di tutti noi, un forte abbraccio a tutti i familiari e amici in questo momento di lutto". Attestati sono arrivate anche da Terranuova Traiana, gli avversari di ieri della Robur, Mazzola, San Quirico.

Sconvolti i club di tifosi, a partite dalla grande famiglia dei Fedelissimi: "La scomparsa di Laerte si è abbattuta come una valanga sulla nostra comunità, lasciando tutti attoniti e annichiliti. Non è giusto, non è accettabile". Ancora, i ricordi della neonata associazione Millenovecentoquattro ("Lae era uno di Siena, del Siena, di noi"), del Siena club Valdarbia, del club Enrico Chiesa. E poi le società del pianeta basket, con il ricordo della Virtus , della VisMederi Costone, della Mens Sana.

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, luogo di lavoro della madre Senia Pocci, ha annunciato oltre al proprio cordoglio che "in segno di lutto e di rispetto nei confronti dell’impegno sindacale portato avanti dalla mamma del giovane, saranno sospesi gli incontri sindacali in programma per la prossima settimana".

Il dipartimento di Formazione dell’Università di Firenze, dove Laerte stava completando il dottorato di ricerca, ha espresso il proprio sgomento. E il suo tutor Pietro Causarano lo ricorda così: "Era una bella persona, in gamba, vivace, piena di idee e di risorse, impegnato nella sua comunità cittadina, un bravo storico. Aveva costruito rapporti con l’università di Oxford, per la sua ricerca, in collegamento con il Magdalen College e la Scuola di antropologia e etnografia. Era pieno di speranze, contento delle opportunità, in un attimo più nulla".