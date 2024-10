Ladri in azione. Casa a soqquadro

Ladri “all’ora di pranzo “ visitano un appartamento del

centro di Piancastagnaio mettendone a soqquadro la

casa e rubando oggetti di valore e ricordi personali

custoditi in scatole e portagioie. È successo nel paese Amiatino ieri mattina e ad accorgersi di quanto accaduto l’anziana nonna della proprietaria che si reca ogni giorno a casa della nipote per prepararle il pranzo in quanto la giovane donna è studentessa fuori paese. Come ogni

giorno l’ anziana donna era andata a casa della congiunta

e suo malgrado si è accorta che infilando la chiave nella

toppa della porta di casa il cilindro era stato forzato e

asportato dalla porta di entrata. Entrata in casa si è

accorta dell’intrusione di ladri che hanno rovistato in

tutte le stanze dell’appartamento.

Alla donna non è

rimasto che avvertire i Carabinieri di Piancastagnaio che sono immediatamente giunti sul luogo del furto ed

hanno subito iniziato le indagini del caso.

Nel condominio

vi sono diversi appartamenti

e vi abitano numerose

famiglie che durante il giorno sono assenti per lavoro. Il

furto è avvenuto sei giorni dopo che due individui hanno

creato problemi nella farmacia del paese pretendendo la

restituzione di una ricetta medica. Gli stessi si erano

recati poi nel supermercato

del paese compiendo

alcuni furti e dando in escandescenza.

Erano intervenuti i

Carabinieri di Piancastagnaio ma l’episodio ha lasciato

molta apprensione tra la popolazione anche perché, nei

mesi passati, a Piancastagnaio vi erano stati alcuni furti di

appartamenti concentrati in alcune zone e vie del paese ,

furti effettuati a danni di numerose famiglie e singoli.

Giuseppe Serafini