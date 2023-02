Ladri di biciclette "Erano nel vicolo"

di Laura Valdesi

Non hanno sicuramente visto quello che è considerato un classico della storia del cinema.

E che viene ritenuto uno dei massimi capolavori del neorealismo cinematografico italiano, il film Ladri di biciclette, prodotto e sceneggiato da Vittorio De Sica.

Probabilmente quelle biciclette gli servivano soltanto per spostarsi, fare un po’ di chilometri dentro il paese, per poi abbandonarle lungo la strada. E’ accaduto a Monteroni d’Arbia ma il fenomeno è sempre più frequente, sia nei piccoli centri che in città. Quasi che le bici fossero un mezzo pubblico di cui servirsi invece che un mezzo privato. E spesso carico di ricordi personali e familiari. Come nel caso delle due sparite appunto nel cortile del vicolo delle Violine. "Entrambe vecchiotte – si legge nell’appello lanciato sui social – ma di valore affettivo. Una bici da donna rossa e una mountain bike di colore bianco e viola. Se qualcuno la vedesse

in giro può contattarci".

Qualche segnalazione

è arrivata, sono state notate alcune in giardini della zona. Al di là del controllo che verrà fatto resta l’amarezza per questi ’furti usa e getta’ sempre più frequenti.