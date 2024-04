Laboratorio di Diagnostica per la salute degli animali

Strumentazioni all’avanguardia e un team di eccellenza, che rendono la sezione senese dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana un punto di riferimento nel mondo della diagnostica veterinaria.

Anche grazie al nuovo laboratorio di Diagnostica e Biologia Molecolare, che da un anno opera sul territorio grazie al supporto della Fondazione Monte dei Paschi, il cui contributo ha permesso di adottare tecniche e macchinari unici nel panorama, sullo stesso livello di una grande causa farmaceutica. Ieri, alla presenza dei vertici dell’Istituto e del Presidente della Fondazione, Carlo Rossi, è stato presentato e illustrato il nuovo laboratorio oltre a quello di Diagnostica e Tecniche Molecolari, che ha eseguito 1433 determinazioni analitiche, contribuendo alla salute animale e alla sicurezza alimentare nel territorio.

"Questo laboratorio è ora a un livello superiore rispetto alla norma per il nostro istituto – ha commentato Stefano Palomba, Commissario straordinario dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale -, risultato di una collaborazione consolidata con la Fondazione. La nuova capacità avrà riverberi verso l’esterno, presuppone il poter fornire al comparto zootecnico di questa area una capacità diagnostica di più ampio respiro e più rapida consultazione. Forniremo più velocemente analisi e referti, in maniera molto più puntuale e con un bassissimo margine di errore. Per noi rappresenta un benchmark, ci portiamo 3-4 anni avanti rispetto al normale status nazionale, in attesa di ulteriori sviluppi. La nostra mission è essere in prima linea: le nostre diagnostiche devono essere premature, per poi fornire gli strumenti per fronteggiare ogni situazione".

"La Fondazione è molto attenta a tutto ciò che è innovazione – ha sottolineato il presidente Carlo Rossi -, e oggi ne abbiamo un segno tangibile. Il rapporto con l’Istituto è proficuo e va avanti da tempo, siamo più che soddisfatti di come le risorse che abbiamo messo a disposizione siano state impiegate. Una collaborazione che continuerà, anche per tutte quelle che possono essere iniziativa sull’intervento uomo-animale, essendo le scienze della vita una delle nostre priorità. La sinergie può andare oltre le risorse: oggi, Fondazione Mps si impegna particolarmente nell’offrire professionalità diverse e nell’essere facilitatore di relazioni".

A conclusione dell’evento, a cui hanno partecipato anche il direttore sanitario dell’Ente, Giovanni Brajon, e il presidente del cda, Enrico Loretti, è stata inaugurata la targa del laboratorio a ricordo dell’impegno della Fondazione.

Andrea Talanti