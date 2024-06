La Young Band trionfa al ’Terre di Severino’

La Young Band, l’orchestra giovanile dell’Istituto Graziano da Chiusi composta da una quarantina di elementi, ha conquistato il primo premio assoluto, categoria scuole medie, nell’àmbito del concorso nazionale ’Terre di Severino’ che si è svolto nel mese di maggio e i cui risultati sono stati ufficializzati sabato sera. Una ’medaglia d’oro’ prestigiosa, ottenuta col massimo punteggio disponibile di 100 su 100 e condivisa con un’altra orchestra, la Volpi di Cisterna di Latina. Il concorso, aperto a scuole medie, licei musicali, conservatori, scuole di musica e musicisti professionisti, ha visto la partecipazione di tanti concorrenti da tutta Italia.

Le ragazze e i ragazzi della Young Band, una realtà consolidata da quasi 20 anni, hanno suonato Can’t take my Eyes off you dei Boys Town Gang (arrangiato dal professor Mattia Barbato), Gringo di Jay Chattaway e Samba di Pelò di Claudio Chiara. A guidarli i professori Andrea Antonio Moschettini (pianoforte), Mattia Barbato (sassofono supplente di Gianni Spoletini), Roberto Gazzurra (chitarra) e Francesca Menchini (flauto). Tra i ragazzi, tutti bravissimi, da segnalare il terzo posto assoluto come solista di Antonio al piano col punteggio di 87/100. In evidenza nella giovane orchestra Enrico al sax, Mattia alla batteria, Glenda al flauto e Gioele alla chitarra. Tutti frequentatori dell’indirizzo musicale mentre dal laboratorio proviene Gabriele che si è distinto nella tromba.

Massimo Montebove