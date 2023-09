La Whirlpool si ferma. Dieci giorni di ’cassa’

Si è svolta ieri l’assemblea dei lavoratori nello stabilimento Whirlpool di viale Toselli, dove è stato presentato il nuovo capo del personale Marco Comello e sono state comunicate le chiusure collettive per entrambe le linee di produzione (small e big) dal 25 settembre al 6 ottobre compreso.

Durante la chiusura sono previste due giornate di corsi di formazione della durata di 4 ore, ma i sindacati non nascondono la loro preoccupazione. "Lunedì 25 settembre è prevista la riunione a Roma del coordinamento Whirlpool – spiega Giuseppe Cesarano, segretario della Fim Cisl di Siena –. In quella sede chiederemo novità sull’operazione di newco con i turchi di Arcelik e sul piano industriale. In particolare, alla luce dei dati sulla semestrale che ci verranno forniti dai vertici aziendali, chiederemo chiarimenti sul futuro del sito di Siena, perché continuare così è dura". La prospettiva al momento sembra infatti quella di 7-10 giorni di cassa integrazione ogni mese fino alla fine dell’anno.