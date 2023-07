’La verità (non) tutta’ di Molino Concerto speciale a Sant’Agostino

A Sant’Agostino va in scena la nuova creazione di Andrea Molino. Una serata davvero straordinaria, quella in programma per oggi al Chigiana International Festival & Summer Academy 2023 che alle 21.15 propone la prima esecuzione mondiale di ‘La verité, pas toute’, la nuova composizione di Andrea Molino, nata su commissione della Chigiana, assieme ai celebri ‘Cries of London’ di Luciano Berio. Un organico ibrido, analogico e digitale, con la direzione musicale di Lorenzo Donati: il Coro della Cattedrale Guido Chigi Saracini e il Chigiana Percussion Ensemble (Francesco Conforti, Carol Di Vito, Davide Fabrizio, Domiziana Del Mastro, Emanuela Olivelli, Tommaso Sassatelli, Davide Soro) diretto da Antonio Caggiano, che interagiranno con dieci telecamere mobili e l’equipe di live electronics chigiana, composta da Alvise Vidolin e Nicola Bernardini e dal SaMPL (Sound and Music Processing Lab) del Conservatorio Pollini di Padova, coordinato da Julian Scordato, con i sound engineers Luca Richelli, Mattia Pizzato e Alessandro Fiordelmondo.

"È stata l’occasione di andare in fondo a una lunga serie di intuizioni, osservazioni, riflessioni – spiega Molino – che mi accompagnano ormai da molti anni e che costituiscono una parte fondamentale della mia visione delle cose, del mio essere parte della realtà. L’incontro con la musica, l’estetica e la drammatugia di Luciano Berio, da adolescente, è stato cruciale per il mio percorso artistico e professionale. ‘La vérité, pas toute’ esplora in modo lineare ma non narrativo diverse e numerose prospettive della parola e del linguaggio". Prima del concerto, alle 18 al ChigianArtCafè, il primo appuntamento della serie Chigiana Lounge intitolato ‘Parole in verità (non tutta)’, una conversazione condotta dal curatore Stefano Jacoviello con Riccardo Finocchi (Università degli studi di Cassino) e Dario Cecchi (Sapienza Università di Roma), sul laboratorio che con una ampia partecipazione di studenti ha portato alla creazione del libretto di ‘La vérité, pas toute’.

"Per l’Accademia – sottolineano dalla Chigiana – la nuova creazione multimediale di Andrea Molino valorizza il percorso di innovazione sviluppato in questi nove anni di Chigiana International Festival & Summer Academy, che hanno visto l’Istituzione senese orientare in maniera consistente energie e attività verso l’uso integrato delle nuove tecnologie nel campo della creatività musicale, con riferimento al settore dell’audiovisivo e del live electronics".