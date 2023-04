La Valdichiana presa d’assalto Montepulciano, presenze record

di Luca Stefanucci

Il weekend di Pasqua ha di fatto avuto dei riflessi positivi per il turismo in Valdichiana. Certamente non tutte le zone sono entrate allo stesso modo “nel mirino“ dei visitatori, italiani e stranieri, ma le mete storicamente più affollate hanno confermato di non aver perso appeal. Bastava, tanto per citare un esempio, fare un giro a Pienza, la mattina di Pasquetta, per rendersi conto di come fosse quasi impossibile trovare un parcheggio libero per la propria auto senza una buona dose di pazienza e fortuna. Il centro storico si è presto riempito di gente per la gioia di botteghe, bar e ristoranti.

Un colpo d’occhio importante si è visto anche a Montepulciano dove l’affluenza è stata “robusta“. Abbiamo contattato la Pro Loco di Montepulciano per un resoconto, in particolar modo riguardo la Torre del Palazzo comunale e il Museo civico Pinacoteca Crociani, due “pilastri“ dell’offerta culturale gestiti dalla storica associazione poliziana. Per quanto riguarda la Torre Comunale, la presidente della Pro Loco di Montepulciano, Franca Salerno, sottolinea con soddisfazione che ci sono stati "ingressi superiori sia al 2019 che al 2022", superando "di gran lunga quelli delle festività negli anni passati con un incremento, in particolare nella giornata di Pasquetta, del 30 per cento". Il lunedì di Pasquetta ci sono stati 348 ingressi nella Torre, un numero “record“.

Sono stati invece rispettivamente 250 e 224 gli ingressi di sabato scorso e Pasqua. Per quanto riguarda il museo, invece, i turisti italiani, francesi e americani sono andati per la maggiore. "Nella sede principale dell’ufficio turistico – continua Salerno – ci sono stati visitatori provenienti dall’Italia ma anche dal resto del mondo, in particolare Brasile, Spagna, Francia, Usa, Polonia, Germania, Nuova Zelanda e Cina. Molto richieste le informazioni sulle passeggiate in campagna, le degustazioni di vino e i prodotti del territorio, le attività all’aria aperta".

Se Pasquetta è stata la giornata di punta anche nei giorni successivi di gente ne è venuta molta. E poi ci sono altri eventi che hanno riscosso un certo interesse. Come la tradizionale Festa alla Casetta al Lago di Montepulciano, appuntamento da sempre apprezzato soprattutto dalla gente del posto (ma non solo) per una scampagnata primaverile e trascorrere alcune ore di relax in uno scenario naturalistico di pregio. Dunque un inizio di stagione turistica più che incoraggiante per Montepulciano che resta una mèta gettonata dal turismo italiano e straniero.