La Valdelsa e ’Le Città del Futuro’. Full immersion tra arte e musica

Un’intera giornata tra passeggiate, opere, arti di strada e musica, dedicata all’arte contemporanea in Valdelsa, attraverso Poggibonsi, Colle e San Gimignano, per trasmettere alle generazioni future la bellezza dell’arte contemporanea e il rispetto per la natura. Iniziativa che intende sottolineare la mission perseguita dall’Associazione Arte Continua in molti anni di lavoro sul territorio. L’appuntamento, promosso proprio da Arte Continua, è in programma sabato dalle 10 alle 22 e si presenta come nuova tappa del progetto ’Le Città del Futuro’ con cui l’Associazione aderisce al programma Equinozio d’Autunno – Percorsi d’Arte Contemporanea in Toscana a cura della Regione. La giornata è realizzata con il patrocinio dei Comuni di Colle, San Gimignano e Poggibonsi. Un’occasione per fare il punto sul lavoro dell’Associazione e sull’avanzamento del progetto ’Didattica dell’Arte’ realizzato con Ottovolante, LaGorà e Culture Attive, con la possibilità di donare fondi. Si parte da Poggibonsi alle 9.30 con passeggiata tra le opere permanenti di Antony Gormley, Mimmo Paladino/Brian Eno, Kiki Smith, donate, da Arte Continua e dagli artisti, alla comunità e al suo territorio tra il 1996 e il 2005 grazie al progetto ’Arte all’Arte-Arte Architettura Paesaggio’. Alle 11.30 reinstallazione in piazza Cavour, a 20 anni dalla prima volta, dell’opera di Antony Gormley ’Diletta Benesperi’, parte del progetto ’Fai Spazio Prendi Posto’. Interverranno la sindaca Susanna Cenni, l’assessora Elisa Tozzetti, Mario Cristiani, presidente Arte Continua, Donatella Bagnoli presidente Ottovolante. Si passa poi a Colle. Alle 16.30 passeggiata tra le opere permanenti di Alberto Garutti, Kiki Smith, Ilya Kabakov sempre donate da Arte Continua e dagli artisti tra il 1996 e il 2005 in seno a Arte all’Arte. Alle 18 inaugurazione della mostra personale dell’artista tedesco Tobias Rehberger negli spazi di UMoCA. Interverranno il sindaco Piero Pii, Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, Daniele Tozzi, assessore alla Cultura, Mario Cristiani, Alessio Vigni de LaGorà, Martina Marolda di Culture Attive. Nel giardino pubblico di via San Francesco, alle 19 concerto ’Campo Sonoro’ della compositrice e violinista Ruth Kemna, che mette in dialogo i suoi testi con opere di Hindemith, Ligeti, Kurtág e Bach. Alle 21 spettacolo di trampolieri e sputafuoco Gianmarco Vettori, Francesco Giuliano e Pasquale Smiraglia. In scaletta laboratori di didattica dell’arte per bambini.

Fabrizio Calabrese