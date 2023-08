La Terrazza accoglie Fazio Tra futuro e 40 anni di tv

SAN CASCIANO DEI BAGNI

È la prima apparizione pubblica dopo l’addio alla Rai: Fabio Fazio ha scelto La Terrazza di San Casciano Bagni, sede prestigiosa di appuntamenti di grande rilievo, basti pensare che l’anteprima era stata con Leonardo Cingolani, ad di Leonardo. Ora un protagonista del mondo della televisione italiana: venerdì 4 alle 21.30 Fazio sarà sulla panchina di San Casciano, intervistato dalla giornalista Federica Damiani. L’occasione non solo per parlare dell’attualità, dopo il passaggio al canale 9 del gruppo Warner Bros Discovery Italia, ma anche per ripercorrere quarant’anni di carriera di Fabio Fazio, ricordandone il percorso professionale che ha attraversato differenti epoche della tv italiana: dall’esordio del 1983 con Raffaella Carrà fino ai numerosi premi e riconoscimenti ottenuti, presentando e realizzando programmi di culto quali “Quelli che… il calcio” e “Anima mia”.

Nelle venti stagioni di ’Che tempo che fa’, Fazio si è poi reso protagonista di numerosi incontri con autorità e protagonisti di profilo internazionale: papa Francesco, Barack Obama, Liliana Segre e Ian McEwan, Bill Gates.

A condurre l’incontro la presidente de La Terrazza, la giornalista Federica Damiani, che dialogherà con Fazio anche sull’attualità e sui suoi futuri impegni professionali, che prevedono ancora la presenza dell’inseparabile Luciana Littizzetto. Il passaggio di Fazio al nuovo network, particolarmente discusso in questi giorni nei mezzi d’informazione, sarà uno dei temi trattati nell’appuntamento di San Casciano dei Bagni. Emergerà inoltre l’impegno imprenditoriale di Fabio Fazio che, insieme all’amico e ristoratore Davide Petrini, ha rilevato la storica fabbrica di cioccolato Lavoratti.

La rassegna culturale La Terrazza, apertasi nel maggio scorso, si articola per tutto il mese di agosto quando il calendario prevede gli interventi dei giornalisti Jacopo Iacoboni e Gianluca Paolucci sulla Russia di Putin, la direttrice di Quotidiano nazionale, La Nazione, Resto del Carlino, Il Giorno Agnese Pini che presenta il suo libro ’Un autunno d’agosto’ con Pino Di Blasio il 17 agosto, per poi concludere con Walter Veltroni e Paolo Crepet invitati per il 23 agosto a riflettere sulla condizione giovanile.