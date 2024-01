La super corsa tra tante bellezze

È diventato un appuntamento ormai canonico, capace di richiamare, nell’ultima edizione, oltre 1.300 partecipanti sui tre percorsi di 18, 32 e 50 chilometri, oltre alla passeggiata di 13 e la novità di quella da 5 chilometri. La ’Terre di Siena Ultramarathon’ giunge quest’anno alla nona edizione e rappresenta uno degli appuntamenti di grande richiamo che uniscono passione sportiva, turismo, valorizzazione del territorio. Le partenze sono da piazza del Campo, per percorsi che uniscono tragitti urbani e altri nelle campagne senesi, compresi molti nelle strade bianche. Il percorso più lungo si svolge per un quarto, 12,6 chilometri, su sterrato. In questo caso i partecipanti si dirigeranno verso nord una volta lasciata la città, passando tra l’altro da Lornano, Castellina Scalo, Monteriggioni con passaggio anche dal castello. "È un percorso meraviglioso – annunciano gli organizzatori – che partendo da piazza il Campo di Siena vi farà conoscere il centro e la periferia della città, la vera campagna senese. Vi farà emozionare e se saprete dimenticare il cronometro potrete entrare in piazza del Campo con la fatica dei chilometri ma con la consapevolezza di aver vissuto una giornata emozionante che supera e amplia il concetto di correre e di cercare la posizione in classifica".