"La strada è pericolosa". Lettera al prefetto

"Quel tratto di strada è pericoloso". E Raffaella Senesi, leader dell’opposizione consiliare del gruppo ’Per Monteriggioni’, non esita a prendere carta e penna. Scrive, Senesi, una lettera indirizzata sia al prefetto di Siena, Matilde Pirrera, che alla Direzione Anas di Firenze con l’intento di far presente la situazione a suo giudizio grave per la viabilità locale per problemi legati alla sicurezza dei mezzi. Una strada che, secondo Senesi, non ha ricevuto la necessaria manutenzione ormai da diversi anni: "Sicuramente dal 2019", afferma nella missiva, riferendosi a una porzione dell’ex statale 715 Siena Bettolle, dal chilometro 1,480 al chilometro 1,990. "Il tratto – scrive Senesi – è compreso all’interno del Dpcm 20 febbraio 2018 nella tabella 10 b ‘Regione Toscana – Strade statali da trasferire’, per essere declassificato". La firmataria della lettera conclude auspicando l’autorevole intervento del prefetto, "affinché l’assegnazione sia formalmente conclusa per evitare che si aggravi la pericolosità" dell’arteria finita sotto la lente di ingrandimento dell’esponente dell’opposizione in Consiglio comunale a Monteriggioni.