La stagione dai caldi colori e dai sapori unici racchiusi insieme nella Festa della Castagna

Tra le celebrazioni di Abbadia una delle più amate è senza dubbio la Festa D’Autunno, comunemente chiamata Festa Della Castagna.

È un evento molto apprezzato sia dalla popolazione che dai turisti, perché valorizza perfettamente la montagna e i suoi ricchi prodotti autunnali. Lo conferma l’assessore al commercio e al turismo Roberto Bechini: "La festa attira molti turisti, che vengono per visitare il paese medievale, per vedere la montagna nella sua bellezza autunnale e per mangiare piatti tipici, come la castagna e i funghi nelle loro varie cotture".

La festa dura due fine settimana ed impegna molte persone, poiché vengono aperte cucine e cantine gestite dalla popolazione. All’inizio la festa, nel corso degli anni ’90, venne gestita da un gruppo di giovani, ma nel tempo si è evoluta con l’avvento dei Terzieri e del Rione Convento. Il loro coinvolgimento, che vede impegnati cittadini di ogni età, si concentra nella parte gastronomica e nelle decorazioni. "Quelli che prima erano ragazzi pronti a lavorare per la festa – conclude l’assessore Bechini – oggi stanno passando il testimone ai nuovi giovani. Quest’anno la festa, dopo gli anni duri del Covid-19, tornerà al suo massimo splendore".

Nella foto, Festa della castagna