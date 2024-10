La solidarietà abita qui!. Ben quattro tonnellate di prodotti alimentari

La solidarietà abita qui. Quattro tonnellate di generosità. Grande successo per la raccolta di prodotti alimentari da destinare alle famiglie bisognose, il cui numero, purtroppo, è in aumento anche in Valdelsa. L’ iniziativa ‘Alimenta la solidarietà’ è promossa dalla Fondazione il Cuore di Scioglie nei punti vendita Unicoop Firenze. La raccolta si è svolta a Poggibonsi alla Coop di via Trento e località Salceto e ha visto come sempre una grande partecipazione di cittadini e cittadine che hanno dato il loro contributo, acquistando prodotti di prima necessità per metterli a disposizione delle persone fragili. Analoga iniziativa si è svolta con ottimi risultati anche anche a Colle, con due tonnellate di prodotti alimentari raccolti anche in questo caso grazie alla generosità dei cittadini. "Le raccolte alimentari sono strumenti sempre più importanti per sostenere la rete di associazioni che aiutano le famiglie più fragili – afferma la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni – La povertà alimentare è, purtroppo, una realtà in crescita anche nella nostra comunità e serve l’aiuto di tutti. Grazie a tutti i volontari e le volontarie per il loro prezioso lavoro e grazie ai tanti cittadini e alle tante cittadine che hanno scelto di dare una mano". L’iniziativa, organizzata con la sezione Soci Coop, ha potuto contare sulla partecipazione dei volontari e delle volontarie della Pubblica Assistenza, della Misericordia, dell’Emporio della Solidarietà, della Caritas, dei Rioni, di Beautiful Mind, di Auser e del Vespa Club Valdelsa. "Grazie a chi ha donato con generosità e grazie alle associazioni di volontariato che, come sempre, hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa – dice l’assessore alle politiche sociali, Enrica Borgianni – Insieme abbiamo raccolto qualcosa come 4.460 chili di generi di prima necessità, che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà del territorio". I prodotti raccolti – latte, legumi, passata di pomodoro, olio, biscotti, pasta, zucchero, detersivo per piatti e tanto altro – saranno donati alle persone più bisognose attraverso le diverse associazioni che operano sul nostro territorio e che sono tutti i giorni in prima linea per fornire alla comunità tutta una serie di servizi sanitari e sociali di particolare rilevanza.