La sfida cruciale per arginare lo spopolamento

È una delle sfide più importanti dei prossimi anni, come hanno sottolineato i sindaci della Valdorcia, pur ricordando un evento fausto come il ventennale del titolo Unesco: i nostri paesi, il nostro meraviglioso territorio che attira turisti da tutto il mondo, soffre sempre più di spopolamento, di calo dei servizi, di difficoltà infrastrutturali. È una malattia diffusa e che supera colori politici e campanili, più forte anche delle note positive come i riconoscimenti a ogni livello (da Unesco, appunto, alla qualifica di capitale della cultura attribuita alla Valdichiana).

Di questione aree interne si parla ormai da tempo, ma i problemi restano. E allora è bene sottolineare chi prova a smuovere qualcosa, come raccontiamo nel viaggio a Serre di Rapolano, dove la rinascita dell’Antica Grancia si accoppia a una mostra autoritratto di un territorio e all’idea di rilancio dello stesso centro storico. Un po’ come, qualche settimana fa, abbiamo registrato a Castelnuovo Berardenga, dove l’acquisizione di Villa Chigi nelle intenzioni dell’amministrazione dovrà diventare un pilastro di una nuova vita per il centro storico. Iniziative lodevoli, anche se serve un sostegno per giocare le grandi partite: sanità, istruzione, viabilità. Qui si definirà il futuro delle nosre terre, bellissime ma a rischio abbandono.