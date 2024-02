’La settimana scientifica’. Avogadro, programma di incontri

All’Itis Avogrado di Abbadia San Salvatore è in programma ’La settimana scientifica’. Da dopo domani a giovedì sono state programmate una serie di conferenze con la presente di docenti universitari. L’iniziativa è rivolta agli studenti che frequentano il triennio del Liceo scientifico delle scienze applicate. Su richiesta può assistere alle conferenze chiunque ne sia interessato. " L’idea – si legge nella nota dell’Istituto – è mostrare tutte le sfaccettature legate alle discipline scientifiche che i ragazzi studiano nel loro percorso liceale. Discipline che spesso non riescono a vedere applicate alla realtà che li circonda e quindi percepiscono come lontane da loro. I laboratori e gli interventi di questo progetto hanno l’ambizione di far trovare ai ragazzi del liceo gli stimoli per andare avanti nel loro percorso di studi e per trovare la giusta strada per il proseguimento post diploma". Sul sito dell’Istituto il programma delle Conferenze e i rispettivi docenti universitari che interverranno.

M.C.