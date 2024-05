La settimana dei talenti. Aziende in cerca di giovani

Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica: la STEM talent week dell’Università permette a studenti, dottorandi e dottori di ricerca di incontrare il mondo del lavoro. Un appuntamento che per la prima volta sta andando in scena tra le aule e i corridoi delle sedi universitarie senesi, con l’obiettivo di creare nuove opportunità per coloro che vorranno intraprendere una carriera nei settori Stem. Incontri di recruiting e orientamento, possibilità di conoscere e parlare con più di 40 aziende pronte a prendere in considerazione e valorizzare i curriculum degli studenti: un esperimento interessante, che già ieri ha visto tantissimi studenti aggirarsi tra i desk posizionati al San Niccolò, con già più di 900 prenotazioni – oggi gli incontri si terranno nella sede di Pian dei Mantellini, domani a San Miniato – per partecipare alle iniziative e presentarsi alle aziende.

"Questo evento – ha sottolineato Lucia Morbidelli, delegato del rettore all’orientamento-permette a studenti e studentesse di indirizzarsi e incontrare il mondo del lavoro. Ai desk delle imprese affianchiamo attività di orientamento rivolte sia agli studenti delle triennali, sia per il post laurea, in modo da presentare tutta la nostra offerta formativa. Un’occasione per i ragazzi per incontrare tutta la filiera del lavoro e per venire a conoscenza dell’offerta e la domanda che li attende dentro e fuori le aule universitarie".

"Un’iniziativa che parte dalla sede del nostro dipartimento – ha illustrato Elena Pessot, delegata al placement del dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze matematiche -, dalla recruiting week del dipartimento di matematica siamo voluti passare ad un evento in sinergia con tutte le altre discipline Stem. Parliamo di più di 900 studenti iscritti nell‘arco di 3 giorni, con quasi 50 aziende che saranno presenti sia con i desk per i colloqui faccia a faccia sia con incontri online, illustrando le possibilità di impiego e l’offerta delle aziende chiave del nostro territorio, ma anche di rilevanza internazionale. Un evento itinerante che vuole abbracciare tutto l’ateneo, aprendo le porte a aziende che spaziando dal settore moda, con nomi come Ferragamo e Celine, all’industria meccanica, con Pramac, al settore bancario e i servizi, con il forte rapporto con MPS, ma anche ai servizi di consulenza". Le 36 aziende proseguiranno oggi gli incontri in Pian dei Mantellini; altre 5 (Louis Vuitton, Cassioli, Biochemie Lab, Pharma Integration e Tecnoprogram) hanno predisposto una Talent Bank di raccolta curriculum per colloqui online.

A.T.