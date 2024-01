La scuola ‘da Vinci’ torna in classe. Si sono conclusi i lavori antisismici

Sono giorni speciali per gli alunni e gli insegnanti della scuola media Leonardo da Vinci di Poggibonsi. Da ieri sono tornati a fare lezione nelle ‘loro’ aule. Sono infatti finalmente terminati i lavori di messa in sicurezza sismica del terzo lotto dell’edificio: un investimento di circa 850mila euro di cui oltre 670mila cofinanziati con il Pnrr. "Si tratta di un lavoro importante che ci ha restituito una scuola adeguata, più sicura e anche più efficiente sotto il profilo energetico – spiega il sindaco David Bussagli -. Negli spazi del piano terra restano alcune operazioni in corso e che saranno ultimate nelle prossime settimane". I I lavori in questione hanno riguardato il blocco 3 dell’edificio con adeguamento sismico e rinforzo strutturale, adeguamento funzionale ed efficientamento energetico. Un intervento in continuità con quello effettuato nel blocco più datato della struttura e che si è concluso nel 2021. "E’ il secondo lotto su cui interveniamo. Complessivamente un investimento di oltre 2 milioni per adeguare la scuola e renderla più rispondente alle esigenze della comunità – aggiunge Bussagli – Un percorso di interventi sull’edilizia scolastica che prosegue e che per noi è da sempre una priorità. In questo momento sono quattro le scuole interessate da lavori di adeguamento con oltre 6 milioni di euro investiti a cui si aggiungono i lavori in corso all’Istituto Roncalli. Altri sono i lavori conclusi, per circa 5,5 milioni di euro, per migliorare gli spazi di crescita della nostra città". Insieme ai lavori alla da Vinci, adesso completati, sono oggetto di interventi di adeguamento il nido Rodari dove è in corso anche l’ampliamento (per circa 1,1 milione di euro finanziati con il Pnrr e con risorse della Regione su fondi statali), il secondo lotto delle scuole d’infanzia del Borgaccio e la scuola elementare Pieraccini (entrambi finanziati nell’ambito del "Cantiere toscana", promosso dalla Regione). Sono già stati completati lavori per 5,5 milioni di euro con l’adeguamento del primo lotto delle Leonardo da Vinci e del Borgaccio, delle Vittorio Veneto e della scuola di Staggia, che è stata riaperta. "Un complesso di lavori e di risorse della nostra comunità destinate alle scuole perché è giusto così – conclude Bussagli - Un impegno avviato negli anni passati e su cui l’opportunità unica rappresentata dal Pnrr ci ha consentito di accelerare. Ringraziamo tutte le scuole per la collaborazione sempre necessaria per concretizzare questi interventi".