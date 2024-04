La scommessa verde di Poggibonsi. Al via la Comunità energetica

Il futuro è già qui. Largo alle Comunità energetiche rinnovabili, la nuova frontiera della green energy. Il Comune di Poggibonsi punta a mettere in piedi una Cer, per tutta una serie di motivi giustamente indicata da più parti come un modello di democrazia. Il primo passo concreto per tastare il polso al territorio circa la sua volontà di dare vita a una Comunità energetica rinnovabile è un incontro pubblico in programma martedì prossimo alle 18 all’Accabì.

Un’occasione per sondare il terreno, come del resto l’avviso di manifestazione di interesse per la nascita di una Cer pubblicato ieri dal Comune. "Quello della Cer è un tema che abbiamo già approfondito nel corso dell’assemblea pubblica promossa durante la fase di redazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima – spiega l’assessore all’ambiente Roberto Gambassi –. Riprendiamo il percorso avviato alla luce del recente decreto attuativo, del gennaio scorso, che disciplina criteri e requisiti per costituire le Comunità Energetiche. Una opportunità per tutto il territorio in termini di benefici ambientali, economici e sociali".

La novità delle Cer risiede nel fatto che sono associazioni tra soggetti pubblici, come ad esempio i comuni, e soggetti privati, come imprese e cittadini, con l’obiettivo di autoprodurre la maggior parte dell’energia consumata. I vantaggi? Molteplici: taglio delle bollette elettriche e quindi un bel po’ di soldi risparmiati, riduzione dell’impatto ambientale, consumo sostenibile. Scendendo nei particolari dell’avviso pubblicato dal Comune, possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti pubblici o privati intenzionati a far parte della Cer: producer, consumer, prosumer ecc.

La manifestazione di interesse, una volta compilata su modello scaricabile, sottoscritta digitalmente o in originale con allegato documento di identità, dovrà pervenire al protocollo del Comune entro le 13 del giorno 19 aprile. E possibile inviarla per Pec all’indirizzo: [email protected] per mail ordinaria a [email protected], oppure può essere consegnata cartacea all’ufficio protocollo al Centro culturale Accabì, via Carducci 2, Poggibonsi. La macchina organizzativa per la nascita della Comunità energetica rinnovabile ha già acceso i motori.